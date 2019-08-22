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تفاصيل الإطاحة بشخصين اعتديا على سائحين سعوديين في تركيا
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تواصل – وكالات:

ألقت الشرطة التركية، اليوم الخميس، القبض على شخصين يشتبه في اعتدائهما على سائحين سعوديين، وسرقة هاتفين وحقيبة في إسطنبول.

وقال مصدر أمني إن الشرطة راجعت كاميرات المراقبة بالمنطقة، والمقهى الذي كان يجلس فيه شقيقان سعوديان، عندما تعرّضا لاعتداء وسرقة من مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية، مضيفا أن الشرطة دقّقت في تسجيلات الكاميرات التي بلغت مدتها 400 ساعة، وتوصلت إلى عنوان المشتبه فيهما.

وتابع المصدر أن الشرطة داهمت منزلي المشتبه بهما: “فرهاد كي” (20 عامًا)، و”دوغان كي” (22 عامًا)، وضبطت سلاحًا كان بحوزتهما، وهاتفًا وحقيبة السعوديين، ونقلتهما إلى دار العدل بعد إتمام التحقيقات معهما.

وخلال التحقيقات تبيَّن أن المشتبه بهما لديهما سوابق في سجل مديرية الأمن بالسرقة، وتعاطي المخدرات.

الجدير بالذكر أن مجهولان يقودان دراجة نارية اقتربا في 16 أغسطس الجاري، من سائحين سعوديين كانا يجلسان في مقهى بإحدى مناطق إسطنبول، بعد منتصف الليل، وسرقا هاتفًا وحقيبة من فوق المنضدة، وبعد تدافع أطلق أحد المعتدين النار على ساق أحد السعوديين؛ ما أدى إلى إصابته بجروح، ومن ثم لاذا بالفرار.

وعقب الهجوم توجهت الشرطة إلى مكان الحادث ونقلت المصاب إلى المستشفى، وبدأت تحقيقًا لمعرفة الملابسات وملاحقة المهاجمين.

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