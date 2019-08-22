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اختفاء مواطنة شابة في ظروف غامضة بحائل.. وسر خطير بشأن «كيس» بحوزتها

اختفاء مواطنة شابة في ظروف غامضة بحائل.. وسر خطير بشأن «كيس» بحوزتها
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت الجهات الأمنية في حائل عمليات البحث، عن فتاة سعودية (٢٣ عاماً) اختفت فجراً من منزل ذويها الثلاثاء قبل الماضي، دون أن يلاحَظ تغير في سلوكها قبل الاختفاء.

وكان والد الفتاة قد أبلغ الجهات الأمنية، التي بدأت في البحث عن الفتاة، فور وصول البلاغ، وبالرجوع لكاميرات المول، لتتبع كيفية حصول الفتاة على الكيس، الذي شكّ في أمره لاحقاً، تبين وجود عطل في الكاميرات، إذ يخضع المول لترميم شامل؛ لتجديده، وإعادة فتحه بحلّة جديدة، إلا أن بعض المحلات التجارية ما زالت تعمل في أجزاء من المول.

وفي التفاصيل، وأثناء تسوق امرأة وابنتها من أحد المولات بحائل، بعد أن قدِمتا مع رب الأسرة من إحدى قرى حائل، استأذنت الفتاة والدتها للذهاب لأحد المحلات بالمول، إلا أنها تأخرت لأكثر من نصف ساعة، مما أدخل الخوف على والديها، فعادت لهما، وهي تحمل كيساً، وخرج الجميع لقريتهم.

وفي أثناء الطريق طرحت الفتاة على أمها سؤالاً عابراً عن كيف يكون المنزل بدونها، وكيف ستعيش والدتها من بعدها، فأخبرتها بأنها من أهم أعمدة المنزل، ووجودها يضفي جمالاً للمنزل، دون أن تلقي الأم بالاً للسؤال لاستبعادها أي أمر.

وبعد الفجر لم تجد الأسرة الفتاة بالمنزل، حيث اختفت، وبمعيتها الكيس الذي تحمله بالمول والذي بات لغزا يحمل في طياته سرا من أسرار فقدان الفتاة، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم العثور عليها.

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