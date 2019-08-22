توجيه عاجل من «النائب العام» بعد ظهور طفل في فيديو بسلاح أبيض ويسيء للتعليم

تواصل – فريق التحرير:

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الخميس، بضبط وإحضار أحد الأشخاص، نشر عبر حسابه في تويتر مقطع فيديو يظهر فيه استخدامه لأحد الأطفال وهو يهدد ويتوعد بسلاح أبيض ويسيء للتعليم.

وجاء توجيه “النائب العام” بعد رصد الفيديو من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة، وأمر باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

وبحسب النيابة العامة، فإن هذه السلوكيات منطوية على أفعال مجرَّمة طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فضلاً عما يولده لدى الطفل من نزعة عدوانية وروح الكراهية للآخر، وانتهاك لبراءة الطفولة.