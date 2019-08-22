الشرقية.. تدشين أسطول جديد بـ1933 حافلة لنقل طلاب 1156 مدرسة

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دشن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، اليوم الخميس، بمبنى الإدارة العامة بالدمام، الأسطول الجديد للنقل المدرسي استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك لخدمة أكثر من 106 آلاف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام، و3182 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية فهد الغفيلي، والمهندس ماجد بن سعود العتيبي مدير عام قطاع التشغيل بشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، ومبارك بن محمد القحطاني المدير الإقليمي بشركة تطوير خدمات النقل التعليمي بالمنطقة الشرقية.

وأكد الدكتور الشلعان خلال التدشين أن النقل المدرسي يأتي ضمن توجيهات قيادتنا الحكيمة في تهيئة الوصول الآمن لكافة الطلاب والطالبات لمدارسهم بكل يسر وسهولة، وما تقدمه من اهتمام ودعم ورعاية للتعليم بوجه عام، وما يقدم من خدمات بشكل خاص لطلابنا وطالباتنا في المدارس.

وبين أن النقل يشمل 981 مدرسة تعليم عام، عبر 1583 حافلة، و175 مدرسة لذوي الإعاقة، وخصصت لها 350 حافلة.

ودعا مدير عام تعليم الشرقية كافة أولياء الأمور إلى سرعة تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور، وكذلك توعيتهم بأهمية التقيد بوسائل السلامة واتباع الإرشادات التوعوية وكذلك عدم العبث بمحتويات حافلات النقل.

وقدم الدكتور الشلعان شكره لكافة منسوبي الوزارة، وفي شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي على جهودهم النوعية في تقديم الخدمة بجودة عالية، متمنيا لكافة الطلاب والطالبات عاماً دراسياً موفقاً بإذن الله تعالى.

فيما أشار مدير عام قطاع التشغيل بشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي المهندس ماجد بن سعود العتيبي إلى جاهزية كافة الحافلات بموديلات حديثة وتأمين موقع حديث للصيانة، وكذلك تدريب السائقين على القيادة الآمنة، وتوفير أدوات الأمن والسلامة داخل الحافلات تتضمن حساسات أمامية وخلفية، وشاشة وكاميرا عند الرجوع للخلف، وزر الأمان في الجزء الداخلي الخلفي من الحافلة لإطفاء المحرك حتى يتم فحص الحافلة والتأكد من خلوها من الطلاب.

كما تم توفير مقاعد منفصلة لكل طالب مع حزام الأمان، وتم تزويدها بذراع السلامة أمام الحافلة، وكذلك تم تزويد كل حافلة بحقائب الإسعافات الأولية، و3 طفايات حريق، وعلامة «قف» في جانب الحافلة، كذلك تم تزويد الحافلات بنظام الإطفاء الآلي، وبنظام التتبع GPS.