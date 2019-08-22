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تحذير من أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والسيول.. على هذه المحافظات

تحذير من أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والسيول.. على هذه المحافظات
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تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وسيول، وذلك على محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان والقنفذة، مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية يتوقع لها أن تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنقطة مكة المكرمة، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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