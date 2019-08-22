الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تنفيذ القصاص في جانٍ قتل مواطنَين بسيارته عمدًا بالرياض.. الداخلية تعلن التفاصيل

تنفيذ القصاص في جانٍ قتل مواطنَين بسيارته عمدًا بالرياض.. الداخلية تعلن التفاصيل

تفاصيل إسقاط طائرتين مُسيَّرتين استهدفتا خميس مشيط

تفاصيل إسقاط طائرتين مُسيَّرتين استهدفتا خميس مشيط

آخر مستجدات اختفاء مواطنة سعودية في «إسطنبول».. تسجيل صوتي للزوج

آخر مستجدات اختفاء مواطنة سعودية في «إسطنبول».. تسجيل صوتي للزوج

اختطاف مواطنة سعودية بعد تخديرها في تركيا

اختطاف مواطنة سعودية بعد تخديرها في تركيا

«العدل» تحدد 7 شروط للتسجيل لممارسة «المصالحة والوساطة»

«العدل» تحدد 7 شروط للتسجيل لممارسة «المصالحة والوساطة»
0

تواصل – الرياض:

وضعت وزارة العدل 7 شروط لتسجيل الكفاءات من الرجال والنساء لممارسة عملية المصالحة والوساطة؛ والتي تعد من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني اعتمد في يوليو الماضي قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة، إذ يعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في نظام التنفيذ.

وتضمنت شروط التسجيل، أن يكون المصلح المسجل كامل الأهلية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وحصول المصلح المسجل على الشهادة الجامعية فأعلى، بالإضافة إلى حضور الدورات التدريبية التي يحددها مركز المصالحة، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، واجتياز التدريب العملي.

وتهدف الخطوة لتمكين حل النزاعات ودياً بشكل يحقق عدالة الأطراف بعيداً عن المحاكم بمخرجات تنفيذية تضمن للمتصالحين حقوقهم والتي ستكون جزء مهم في حفظ العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية، بالإضافة إلى سرعة إنهاء النزاعات.

يذكر أن قواعد المصالحة الجديدة سيبدأ العمل بها بعد 120 يوماً من تاريخ اعتمادها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

8 أشياء يجب على المدعي التأكد منها قبل أول جلسة في المحكمة

8 أشياء يجب على المدعي التأكد منها قبل أول جلسة في المحكمة

«مصادر» تكشف الحجز على «صكوك مليونية مزورة» في عدة مناطق

«مصادر» تكشف الحجز على «صكوك مليونية مزورة» في عدة مناطق

«العدل» تزف بشرى للمقبلين على الزواج

«العدل» تزف بشرى للمقبلين على الزواج

وزارة العدل تمنح 70 امرأة رخصة التوثيق

وزارة العدل تمنح 70 امرأة رخصة التوثيق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإدارة البائدة في زمن الرؤية
مقالات

الإدارة البائدة في زمن الرؤية

المزيد
غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!
مقالات

غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!

المزيد
حج 1440هـ .. احترافية النجاح
مقالات

حج 1440هـ .. احترافية النجاح

المزيد
المملكة في خدمة الحجيج
مقالات

المملكة في خدمة الحجيج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>