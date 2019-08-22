«الهلال الأحمر» يكشف عدد ضحايا حادث «حافلة المضيفات» بمطار الرياض

تواصل – فريق التحرير:

كشف الهلال الأحمر السعودي تفاصيل الحادث الذي تعرضت له حافلة مضيفات تابعة للخطوط السعودية، حيث أدى إلى حالة وفاة واحدة ووقوع عدد من الإصابات بعضها في حالة خطرة.

وباشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي حالة وفاة و12 حالة إصابة بينها 6 حالات حرجة لحافلة تابعة للخطوط السعودية، جراء حادثة سير وقعت في مطار الملك خالد الدولي، بمشاركة أكثر من 6 فرق إسعافية وعنايات وقيادة مساء أمس (الأربعاء).

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من عمليات مطار الملك خالد بوجود حادثة سير نتج عنها 12 إصابة وحالة وفاة، حيث تم توجيه فرق التدخل السريع والإسعافية والعنيات، إضافة إلى القيادات الميدانية للموقع، ووصلت أول فرقه خلال 20 دقيقة من ورود البلاغ.

وأضاف: تم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم، إذ تم نقل جميع المصابات، منهن 6 حالات حرجة وأخرى مثلها طفيفة، وقد نقل الهلال الأحمر السعودي 8 حالات منها، فيما نقلت جهات أخرى الحالات الـ4 الأخرى لعدة مستشفيات على حسب الحالة، وهي مستشفيات: المملكة، المواساة، ورعاية الرياض.

وكان مركز التواصل في الخطوط السعودية قد أفاد أمس بتعرض إحدى حافلات الخطوط السعودية الخاصة بنقل المضيفات لحادث مروري وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مضيفاً عبر حسابه في «تويتر» أن الحادث أسفر عن وفاة مضيفة وتعرض عدد من زميلاتها لبعض الإصابات، مشيرا إلى أن فرق الإسعاف والمرور باشرت الحادثة.