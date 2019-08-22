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إقفال طرح شهر أغسطس 2019 من برنامج صكوك المملكة المحلية

إقفال طرح شهر أغسطس 2019 من برنامج صكوك المملكة المحلية
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أغسطس 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي, حيث تم تحديد حجم الاصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.261 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح الأولى، تبلغ 1.415 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.183 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي، والشريحة الثانية، تبلغ 258 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.628 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، فيما تبلغ الشريحة الثالثة، 588 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.109 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.

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