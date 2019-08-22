المواطن المُعتدَى عليه في ماليزيا يروي التفاصيل.. تطاول واستفزاز

تواصل- الرياض:

روى الموطن محمد الحريري، الذي اعتُدي عليه بالضرب من شخص من جنسية عربية في ماليزيا قبل أيام، تفاصيل الاعتداء عليه، وقال إن المشكلة حدثت بسبب تطاول المُعتدي على المملكة واستفزاز شقيقه.

وأضاف الحريري وفقاً لـ “عكاظ”، أنه كان في رحلة مع عائلته في العاصمة كوالالامبور قبل 7 أيام، وأثناء دخولهم الفندق ظهر الشخص المعتدي الذي بدأ في مضايقتهم وإطلاق عبارات مسيئة ضد المملكة، ليرد عليه قائلاً: “المملكة أشرف بقاع الأرض”.

وأوضح أنه في اليوم التالي أثناء وجودهم في مطعم الفندق لتناول الإفطار، وجد ذلك الشخص يدخل في ملاسنة ومناوشة مع شقيقه وحاول ضربه، ليتدخل هو لإنهاء الخلاف ففاجأه المعتدي بضربه بطبق على رأسه ووجهه ما أدى لإصـابته بنزيف حاد قبل أن يلوذ المعتدي بالفرار.

وبيّن أن المواطنين السعوديين المتواجدين اتصلوا على فرق الإنقاذ التي نقلته للمستشفى؛ حيث أجرى عملية جراحية لتعرضه لإصـابات متنوعة، وتواصلوا مع سفارة المملكة التي تابعت الحـادثة، مشيراً إلى أن محققة من الشرطة زارته في المستشفى لأخذ أقواله، وتم القبض على المعتدي.