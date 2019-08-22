آخر مستجدات اختفاء مواطنة سعودية في «إسطنبول».. تسجيل صوتي للزوج

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تواصل – فريق التحرير:

اختفت فتاة سعودية في ظروف غامضة في تركيا، وذلك قبل عدة أيام أمام أحد الفنادق بمدينة إسطنبول.

وعلى الفور باشرت سفارة المملكة في تركيا تفاصيل الحادثة والتحقيقات المرتبطة بها، إذ تعمل مع السلطات المعنية في تركيا على كشف ملابسات اختفاء الفتاة، التي كانت برفقة عائلتها.

وقامت الجهات الأمنية التركية بمراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق الذي اختفت منه الفتاة.

وادعى أحد المغردين ويدعى فيصل العنزي أن الفتاة هي أخته واختفت قبل ستة أيام بعد أن خرجت إلى السوق المجاور للفندق الذي يبعد 50 متراً، مناشداً الجهات المختصة بتركيا التحرك والبحث عنها.

فيما نشرت جريدة “الرياض” تسجيلا صوتيا لزوج المواطنة المختفية أكد فيه واقعة الاختفاء قبل أيام، وانتقد عدم جدية الشرطة التركية في البحث عنها.

وكانت السفارة السعودية في إسطنبول، حذرت قبل ثلاثة أيام، المواطنين في تركيا من ارتياد منطقتي (تقسيم وشيشلي)، بعد تعرُّض مواطِنَين أثناء وجودهما في أحد الكافيهات بمنطقة (شيشلي) في إسطنبول، لاعتداء مسلح من قبل مجهولين؛ ما أسفر عن إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من تعرض مواطنين أثناء تواجدهما في أحد المقاهي بمنطقة شيشلي في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين، نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية.

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