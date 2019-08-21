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خلال أيام.. بدء تطبيق قرار ملزم للمحال التجارية بشأن وسائل الدفع الإلكتروني 

خلال أيام.. بدء تطبيق قرار ملزم للمحال التجارية بشأن وسائل الدفع الإلكتروني 
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت البنوك السعودية، الأربعاء، أنه سيتم إلزام جميع المحال التجارية ومقدمي الخدمات بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 25 أغسطس.

وقالت البنوك، في بيان لها، إنه لا يحق للمحل التجاري رفض قبول أي من البطاقات الائتمانية في حال وضع ملصقها بالمحل، مشددة على أن رفضها يعد مخالفة تعرض التاجر للغرامة.

وأوضحت أنه لا يحق للمحل التجاري أخذ أي رسوم من الزبون في حال استخدامه البطاقة الائتمانية لدفع قيمة مشترياته، مبينة أنه في حال طلب التاجر رسوماً من الزبون فسيعرض نفسه للغرامة من وزارة التجارة والاستثمار.

وأشارت إلى أن الزبون يمكنه الإبلاغ عن أية مخالفات تواجهه عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر أعلن في وقت سابق عن البدء تدريجياً بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد.

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