«حقوق الإنسان» تحدد المسافة بين مساكن «العمال العزاب» والكتلة العمرانية

تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة حقوق الانسان، اليوم الأربعاء، أن مواقع مساكن العمال خارج العمران يجب أن ترتبط بمحاور الحركة الرئيسة وخطوط النقل العامة للمدينة، وأن تكون قريبة من الخدمات المعيشية الضرورية.

وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه يجب ألا يزيد بعد مساكن العمال على الكتلة العمرانية الرئيسة على 40 كم، وأن تبعد عن الأراضي في المناطق الخطرة أو في مجاري السيول وأن تبعد مساكن العمال العزاب عن الكتلة العمرانية مسافة لا تقل عن 500 متر.

الجدير بالذكر أن لائحة ضوابط مساكن العمال خارج العمران حدّدت عدداً من المعايير في مواقع إنشاء تلك المساكن، تتضمن الالتزام عند اعتماد مخططات البناء والتشييد لمباني هذه المساكن بالإجراءات النظامية المتبعة لإنشاء المباني ومتطلبات كود البناء السعودي، وكذلك متطلبات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة، كما يجب أن تتوافر في مباني هذه المساكن الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران التي تصدر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية، بعد التنسيق مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الصحة.

وتلتزم منشآت القطاع الخاص التي توفر مساكن للعمال خارج العمران، بالقيام بمهمات الإدارة والتشغيل والصيانة لهذه المساكن، وفق الشروط الصحية، ووفق ما هو معمول به في هذا المجال من ضوابط ومعايير فنية ومتطلبات للأمن والسلامة صادرة من الجهات المختصة.