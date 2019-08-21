تحذيرات من استخدام «شاحن الهاتف» الخاص بآخرين.. يعرض بياناتك للخطر

تواصل – وكالات:

يحذر خبراء التقنية عادة من استخدام أي شاحن هاتف يخص الغير؛ موضحًا أن هذا الأمر ينطبق تمامًا على شاحن الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة المحمولة.

وقال الشريك الإداري العالمي ورئيس قسم إكس فورس ريد في إدارة أمن “آي بي إم” تشارلز هندرسون؛ إن هناك أشياء معينة في الحياة ينبغي عدم اقتراضها مثل الملابس الداخلية.. والحل الأمثل في هذه الحالة التوجه إلى متجر وشراء ملابس داخلية جديدة؛ بحسب ما ذكرته مجلة فوربس.

وأوضح هندرسون، الذي يدير فريقًا من المتسللين والمخترقين أو “الهاكرز” لاختراق أنظمة الكمبيوتر الخاصة بشركته من أجل كشف نقاط الضعف فيها؛ أن هذا الأمر ينطبق تمامًا على شاحن الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة المحمولة.

ويأتي تحذير هندرسون من مغبة اقتراض الشاحن، بعد أن اكتشف الهاكرز كيفية زرع برامج ضارة في كابل الشحن، يمكن بواسطتها اختطاف الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر عن بُعد، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وقد يلجأ “هندرسون” إلى خداع العملاء لتلقينهم درسًا بعدم الثقة بشواحن من طرف ثالث أو شواحن الغرباء؛ وذلك بأن يرسل لهم شواحن بواسطة البريد “موبوءة” ببرمجيات وتطبيقات خبيثة يمكنها “اختطاف أجهزتهم.

وقبل نحو أسبوعين أو أكثر، وخلال مؤتمر “دفكون” للاختراق الأمني الإلكتروني في لاس فيجاس، وهو أشبه بمعسكر صيفي للهاكرز؛ استعرض أحد المتسللين، ويُعرف باسم “أم جي”، شاحن هاتف آيفون معدلًا.

وبعد استخدام الشاحن المعدل في شحن جهاز آيبود؛ تم ربطه بجهاز كمبيوتر “ماك”، قال “إم جي” إنه يستطيع أن يقتل الدودة الخبيثة ويمحو كل دليل على وجودها عن بُعد.