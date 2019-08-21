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إحباط تهريب 700 حزمة قات داخل «شاص» بالداير

إحباط تهريب 700 حزمة قات داخل «شاص» بالداير
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة “الداير” الحدودية بمنطقة جازان، ممثلة في دوريات مركز “عثوان” من إحباط عملية تهريب أكثر من 700 حزمة من القات؛ حيث كانت تقوم دوريات المركز بمتابعة رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبو ملحة بمهامها الميدانية، واشتبهت بسيارة من نوع شاص، وعند استيقافها اتضح أن بها كمية كبيرة من القات، كان سائقها يحاول تهريبها.

وقال رئيس مركز عثوان، إبراهيم بن عبدالله أبو ملحة؛ إن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه حفظهما الله، وبمتابعة محافظ “الداير” نايف بن ناصر بن لبدة، مضيفا أن دوريات مركز “عثوان” تقوم بجهود ضبط ميدانية من مبدأ التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، داعياً أفراد الدوريات لمضاعفة الجهود في سبيل القضاء على التهريب بكافة أنواعه.

وكانت اللجنة الأمنية المشتركة بمحافظة “الداير”، ممثلة في دوريات الإمارة ومساندة قوة الأفواج الأمنية؛ قد أطاحت بأحد مروّجي المخدرات المخالفين لنظام الإقامة، والذي امتهن تهريب وترويج المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها؛ حيث قُبض عليه متلبسًا وبحوزته سلاح وأعيرة نارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

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