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«حساب المواطن» يكشف إجمالي المبالغ المودعة للمستفيدين منذ بدء البرنامج

«حساب المواطن» يكشف إجمالي المبالغ المودعة للمستفيدين منذ بدء البرنامج
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، إن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى العاشر من أغسطس الجاري، بلغت 50 مليار ريال.

وأضاف أن إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة الـ21 (شهر أغسطس) أكثر من 370 مليون ريال.

وتابع القحطاني قائلاً: “إن أرباب الأسر الذين حصلوا على الدفعة الأخيرة 2.2 مليون رب أسرة، لديهم 8.7 مليون تابع، فيما بلغ عدد المستقلين 1.5 مليون مستفيد، منهم 781 ألف مستفيدة مستقلة، و718 ألف مستفيد مستقل”.

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