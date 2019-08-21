«التأمينات»: يحق للمستفيد من تعويض التعطل الاشتراك الاختياري خلال فترة الصرف

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق للمستفيد من تعويض التعطل عن العمل “ساند” الاشتراك الاختياري في نظام التأمينات خلال فترة الصرف.

وأوضحت “التأمينات الاجتماعية”، أن نظام “ساند” يعمل على رعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن العمل لظروف خارجة عن إرادته، حيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين، وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته العيش الكريم.

وأضافت: أن النظام يعمل كذلك على توفير التدريب اللازم للمستفيد، ومساعدته في البحث عن عمل آخر.