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«مصادر»: بإمكان المحضون السفر دون مراجعة المحاكم

«مصادر»: بإمكان المحضون السفر دون مراجعة المحاكم
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تواصل – متابعات:

كشفت مصادر عن عدم وجود حاجة لتعديل صكوك الحضانة القديمة التي تنص على منع الحاضنات من السفر إلا بإذن ولي الأمر.

يأتي ذلك بعد سريان التعديلات على نظام الوثائق والسفر والتي منحت النساء حق استخراج جواز السفر ومغادرة المملكة دون اشتراط موافقة ولي الأمر.

وقالت المصادر إن التعديلات الجديدة وضعت آلية للسفر دون الحاجة لمراجعة المحاكم، مشيرة إلى أن المحاكم السعودية سمحت بسفر 97 طفلاً محضونا برفقة أمهاتهم خلال العام الحالي، فيما تلقت ما يزيد على 600 طلب إذن بسفر محضون، وفقاً لـ “عكاظ”.

من جهته، قال القاضي السابق والمحامي الدكتور حمد الرزين إن التعديلات الجديدة الخاصة بسفر المرأة والمحضونين أصبحت إطاراً قانونياً، وباتت هناك شروط تنظم السفر ويتم إصدار القرار فيها دون الحاجة إلى صدور أحكام من القضاء.

وأبان أن سفر المحضونين الصغار في السابق يخضع لتقديرات المحاكم، حيث كان السماح بالسفر يتم بموجب الحاجة التي تقررها المحكمة، غير أن التعديلات الأخيرة شرعت تنظيماً مقنناً وواضحا دون الحاجة للتقاضي.

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