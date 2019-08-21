وداعا للنسيان.. جهاز ذكي لتحسين الذاكرة وتحفيز العقل

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “Humm” عن ابتكار جهاز ذكي قابل للارتداء بشكل لصاقة، ويعمل بمبدأ التحفيز العصبي، لتحسّين ذاكرة من يرتديه، ويزيد من سرعة التعلم لديه.

وبحسب الشركة توصل باحثون إلى أن الجهاز يسهم في تحقيق تحسّن بنسبة 20 في المئة بذاكرة الأشخاص الذين ارتدوه لمدة 15 دقيقة، مقارنة بآخرين لم يستعملوا الاختراع.

كذلك فقد سرّع الجهاز من المعدل التعليمي لمرتديه بمعدل 120 مرة، حسبما ذكرت الشركة التي تتيح الاختراع للشراء بمبلغ 99 دولار أميركي لـ12 لصاقة.