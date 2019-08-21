وفاة مصاب بـ«العنقز» في التأهيل الشامل بالقنفذة.. وذووه ويطالبون بالتحقيق

تواصل – مكة:

شهد مركز التأهيل الشامل بالقنفذة، أمس الثلاثاء، وفاة أحد النزلاء المصابين بمرض جدري الماء “العنقز”، فيما طالب ذووه بفتح تحقيق عاجل.

وأوضح شقيق المتوفى، أن عائلته أدخلت اثنين من أشقائه لمركز التأهيل الشامل قبل 8 سنوات، أحدهما تُوفي قبل عام بسبب ضعف المناعة وقلة الأكسجين، والثاني توفي أمس بـ”العنقز”.

وناشد شقيق المتوفى أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية بتشكيل لجنة تحقيق لكشف أساب وفاة شقيقيه هل كانت بسبب العدوى أم الإهمال، وذلك لضمان سلامة بقية النزلاء حتى لا يلاقوا مصير شقيقيه.

وكان المركز شهد مؤخراً تسجيل 3 حالات إصابة بـ”العنقز”، وهو ما دعا “صحة القنفذة” للتحرك لاتخاذ إجراءات وقائية سريعة بإعطاء النزلاء اللقاحات اللازمة.

ويظهر “العنقز” في شكل بقع حمراء على الصدر أو البطن أو الظهر، ومن ثم تنتقل لبقية أجزاء الجسم، قبل أن تتحول فقاقيع مليئة بالسوائل، وتتحول بعدها إلى تقرحات، ويصاحب ذلك ارتفاع درجة الحرارة، وضعف وإعياء وحكة شديدة، وزكام وآلام وقيء، وغيرها من الأعراض.