حساب المواطن يكشف إحصائيات وأرقام دفعة أغسطس.. ويوضح شروط الأهلية

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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني عن إحصائيات المستفيدين من دفعة شهر أغسطس.

وأوضح أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ مقداره ( 1049 ) ريالاً للأسرة الواحدة في دفعة شهر أغسطس.

وقال : “إن أرباب الأسر المتقدمين في هذه الدفعة بلغوا أكثر من “2.2 مليون” رب أسرة بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 ملايين تابع لأرباب الأسر مشكلين 60% ، فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من “1.5 مليون” مستفيد؛ يشكلون ما نسبته 40% من إجمالي المستفيدين، ليصل مجموع المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي البرنامج البنكية منذ بدء البرنامج إلى يوم 10 أغسطس الجاري أكثر من 50 مليار ريال، وبلغ إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة 21 أكثر من 370 مليون ريال.

وبين المتحدث الرسمي أن نسبة الذكور من أرباب الأسر بلغت 93% بينما بلغت نسبة الإناث المتقدمات كربَات أُسر 7%، وقُدرت نسبة الإناث المستقلات 52% البالغ عددهن أكثر من 781 ألف مستفيدة مقارنةً بالذكور المشكلين 48% البالغ عددهم أكثر من 718 ألف مستفيد، مؤكدًا أن 83% من إجمالي المستقلين نالوا الاستحقاق الكامل فيما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى، وبذلك ارتفع عدد المستفيدين من البرنامج في دفعة الشهر الحالي من أرباب أسر ومستقلين إلى أكثر من 3.77 مليون مستفيد بزيادة بلغت + 0.6% مقارنةً بدفعة شهر يوليو الماضي.

وأضاف القحطاني أن شروط الأهلية للاستفادة من البرنامج تستوجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارجها لأكثر من 90 يومًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ويستثنى من ذلك من يثبت أن وجوده في الخارج لعذر، كما يشترط عدم وجود المستفيد في أيٍ من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

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