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فيس بوك تطلق ميزة تضر بمصالحها

فيس بوك تطلق ميزة تضر بمصالحها
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة فيس بوك رسمياً ميزة (مسح سجل التصفح) التي سوف تضر بالشركة نفسها من حيث قدرتها على استهداف المستخدمين بالإعلانات، ويأتي هذا الإطلاق بعد تأجيل استمر لنحو سنة ونصف.

وقالت فيس بوك إن المستخدم يملك أكثر من 80 تطبيقاً على هاتفه الذكي ويستخدم 40 منها شهرياً، فقد يكون من الصعب عليه تعقب كل من يملك معلومات عنه، لذا أُطلقت الميزة الجديدة “النشاط خارج فيس بوك” Off-Facebook Activity” التي تسمح للمستخدم برؤية ملخص عن جميع التطبيقات ومواقع الويب التي ترسل لفيس بوك معلومات عن نشاطه مع إمكانية مسح تلك المعلومات من حسابه وفك ارتباطها مع فيس بوك ومنع الأخيرة من الوصول إلى جميع الأنشطة التي يقوم بها خارج الشبكة.

وبدأت الشبكة إطلاق الميزة الجديدة تدريجياً في ثلاث دول: إيرلندا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا. ووعدت بالاستمرار في طرحها للمستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر القادمة.

وقالت فيس بوك إنه في حال مسح المستخدم نشاطه خارج الشبكة، فإنها تزيل جميع المعلومات الخاصة به من البيانات التي ترسلها التطبيقات والمواقع الإلكتروني إلى فيس بوك.

وأكدت الشبكة أنها لن تعرف المواقع التي يزورها أو ماذا يفعل فيها، كما أنها لن تستخدم أي بيانات قام المستخدم بفك ارتباط فيس بوك عنها في استهدافه بالإعلانات عليها، أو إنستاجرام، أو مسنجر.

وأوضحت فيس بوك أن المستخدم سيجد في ميزة (النشاط خارج فيس بوك) المواقع أو التطبيقات التي يستخدمها بانتظام، ولكنه أيضًا قد يرى مواقع وتطبيقات لا يعرفها، ولكنها تظهر هناك لأن أحدًا ما استخدم جهازه في الوصول إلى تلك التطبيقات أو المواقع، وهو لا يعلم.

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