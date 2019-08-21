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هل تساعد مكملات زيت السمك على التنحيف؟

هل تساعد مكملات زيت السمك على التنحيف؟
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تواصل – وكالات:

مكملات زيت السمك غنية بدهون أوميغا3 التي تفيد القلب وتحارب الالتهابات، لكن هل يمكن أن تساعد هذه المكملات على تنحيف الجسم واستعادة الرشاقة؟

إليك كيف تؤثر هذه الدهون على الجسم:

تساعد الدهون الصحية التي توفرها مكملات زيت السمك على خفض مساوئ الكولسترول الضار والدهون الثلاثية، وكلاهما من العوامل التي ترتبط بزيادة الوزن والبدانة، ويرتبط خفضهما بالرشاقة.

كما يؤدي تناول مكملات زيت السمك وفق الجرعة الصحية إلى زيادة قدرة الجسم على حرق الدهون الزائدة، وبالتالي التنحيف.

وتتضمن فوائد مكملات زيت السمك تقليل الالتهابات وهي من السمات التي تصاحب البدانة، وتحسين الحالة المزاجية وخاصة خفض مستوى القلق والتوتر، ومن المعروف أن التوتر أحد أسباب زيادة الشهية والرغبة في إشباع العواطف عن طريق أكل المزيد.

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