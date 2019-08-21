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«عمل الدمام» يسترد 21 مليون ريال من الحقوق العمالية

«عمل الدمام» يسترد 21 مليون ريال من الحقوق العمالية
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تواصل – الدمام:

استرد مكتب العمل في مدينة الدمام 12 مليون ريال هي إجمالي مبالغ الحقوق العمالية المستعادة خلال النصف الأول من العام الحالي 2019.

أوضح ذلك رئيس قسم التسوية العمالية بالمكتب عبد الله الحربي، وقال إن القضايا المجدولة بالمكتب عددها 3359 قضية، جرى البت في نحو 2500 منها، بعضها مطالبات بمستحقات نهاية الخدمة، ورواتب متأخرة، ونقل الكفالة أو الخروج النهائي، أو التظلم من قرارات بالفصل.

وأبان أن القضايا التي تم البت فيها، 1315 قضية انتهت بالصلح، و482 قضية انتهت بالتنازل، فيما أحال المكتب 694 دعوى إلى المحكمة العمالية.

إلى ذلك أرجع مدير مكتب العمل بالدمام عمير الزهراني ارتفاع عدد القضايا المنتهية بالصلح لحرص المكتب على التوصل للصلح بين أطراف القضايا مع ضمان حقوق جميع الأطراف، إضافة لنشر الوعي حول الثقافة العمالية ما ينعكس على ارتفاع القضايا المنتهية بالصلح.

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