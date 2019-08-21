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أسعار الذهب تستقر اليوم فوق 1500 دولاراً أمريكياً

أسعار الذهب تستقر اليوم فوق 1500 دولاراً أمريكياً
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تواصل – واس:

استقرت أسعار الذهب اليوم فوق مستوى 1500 نقطة الذي تخطته في الجلسة السابقة، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يوليو لاستقاء المؤشرات على مستقبل تخفيضات أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1503.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش.

وفقد الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.2 % ليصل إلى 1512.90 دولار للأوقية.

ومن المقرر أن يصدر اليوم محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في يوليو ،الذي قرر خلاله البنك المركزي الأمريكي خفض الاسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية في عام 2008.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 % في المعاملات الفورية إلى 17.07 دولار للأوقية.

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