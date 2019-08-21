اقتحام مسلح لغرف السائقين بالمنازل.. «شرطة الرياض» تضبط الجناة وتكشف التفاصيل

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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه في تمام الساعة السادسة من مساء الاثنين الموافق 1440/12/18 ،باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاتٍ متوالية عن اقتحام شخصين لغرف السائقين بالمنازل وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات ومفاتيحٍ للمركبات تحت تهديد السلاح.

وتمركز معظم الجرائم بأحياء شمال العاصمة الرياض، نتج عن إحداها إصابة سائقٍ خاص بعيارٍ ناري بالفخذ، وقد تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض – بتوفيق الله – بعد تطويق المنطقة وإجراء المسح الأمني الميداني فيها، من رصد المتهمين في ذلك ومتابعتهما وتضييق الخناق عليهما والقبض عليهما.

وأوضح متحدث الشرطة أن المتهمين مواطنين / كلاهما في العقد الثاني من العمر، وضبط بحوزتهما سلاحٍ ناري (مسدس ) و(11) طلقةٍ حية و(191) حبة من مادةٍ محظورة وقطع من مادة الحشيش المخدر، حيث جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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