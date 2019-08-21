«الطب البديل» يوضح محاذير الاستخدام العلاجي لـ«السنامكي»

تواصل – الرياض:

حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من الاستخدام العشوائي لعشبة “السنامكي”، دون استشارة طبيب مختص، ودون معرفة محاذير هذا المكوّن والمضاعفات التي قد تنتج عنه.

وأوضح المركز أن “السنامكي” يستخدم لعلاج الإمساك، مشيراً إلى هناك احتياطات ومحاذير، تتوجب مراعاتها، منها: عدم استخدامه من قِبل الأشخاص الذين لديهم حساسية لهذه النبتة، كما أنه من المحذور استخدامه لمَن يستخدم أدوية القلب وأمراض الأوعية الدموية، كما لا ينصح باستخدامه خلال فترة الحمل والرضاعة، ولا مع الأطفال.

وأبان أنه ليست هناك دراسات علمية محكمة عالية الجودة ما يؤكّد هذه الاستخدامات، وقد تكون هناك تداخلات دوائية مع هذه العشبة، فلا بد من أخذ الحيطة والحذر.

وأكد “الطب البديل” أنه من الضروري استشارة الطبيب المعالج قبل استخدام أيٍّ من الأعشاب الطبية أو العلاجات التكميلية، وذلك لضمان سلامة المريض.