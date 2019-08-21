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ما محيط الخصر الخطر على الصحة؟

ما محيط الخصر الخطر على الصحة؟
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تواصل – وكالات:

كشف الأطباء عن أكبر محيط للخصر الذي لا يشكل خطورة على صحة الإنسان. بحسب توصيات خبراء وزارة الصحة الروسية.

وتفيد وكالة أنباء “نوفوستي”، بأنه وفقاً لمعطيات الأطباء، محيط الخصر الذي يزيد عن 80 سنتمتراً للنساء و94 سنتيمتراً للرجال يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويشير الأطباء إلى أنه لمنع الإصابة بنوبة قلبية وجلطة دماغية يجب الامتناع عن التدخين وتناول 500 غرام من الفواكه والخضراوات يومياً وممارسة تمارين رياضية لمدة 30 دقيقة.

ويضيف خبراء وزارة الصحة الروسية، أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر النوبات القلبية والجلطة الدماغية.

ويذكر أن علماء اليابان عرضوا في شهر فبراير الماضي، نتائج دراسة علمية أظهرت العلاقة بين سرعة تناول الطعام ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر. تفيد هذه النتائج بأن 30% من الأشخاص الذين يتناولون طعامهم بسرعة متوسطة يعانون من السمنة، فيما يعاني منها 45% ممن يتناولون طعامهم بسرعة زائدة. وهذا يعني أن محيط الخصر يكبر طردياً مع سرعة تناول الطعام.

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