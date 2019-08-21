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قريباً.. التوقيع على مشروع «التاكسي البحري» في جدة

قريباً.. التوقيع على مشروع «التاكسي البحري» في جدة
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تواصل – جدة:

قال رئيس شركة مترو جدة الدكتور أسامة عبده، إن التوقيع على عقد دراسة التاكسي البحري في المدينة سيكون قريبا، مشيرا إلى أن العقد يشمل جدوى هذه المشاريع وتهيئتها لمشاركة القطاع الخاص.

 وأوضح عبده أن التكلفة العامة لمشروع النقل العام تبلغ 36 مليون ريال، ومن ضمنها مشاريع ترام الكورنيش وجسر أبحر والتاكسي البحري، ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع عامين بعد تحديد تاريخ البدء به.

يذكر أن مشروع جسر أبحر المعلق الذي يعتبر من أحدث الجسور المعلقة يربط منطقة أبحر الشمالية بأبحر الجنوبية عبر مروره فوق شرم أبحر كمحور ربط رئيسي، ويضم 8 مسارات سيارات للاتجاهين.

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