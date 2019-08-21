جازان.. تفاصيل ضبط مروَّج مخدرات متلبساً بجريمته في «الداير»

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تمكنت اللجنة الأمنية المشتركة بمحافظة الداير التابعة لمنطقة جازان، من ضبط أحد مروجي المخدرات المخالفين لنظام الإقامة، والذي امتهن تهريب وترويج المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها.

وتم القبض على المتهم متلبسًا وبحوزته عدد من الأصناف المخدرة والأعيرة النارية ومسدس، في عملية أمنية نفذتها دوريات الإمارة والأفواج الأمنية.

وتأتي العملية استمرارا للجهود الميدانية التي تبذلها دوريات الإمارة بمحافظة الداير، لرفع مستوى الضبط الأمني بالمحافظة وقراها الحدودية، بمتابعة مباشرة من محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة.