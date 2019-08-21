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مواطنون يصطادون تمساحاً ويأكلوه.. والشيخ «الخثلان» يوضح الحكم (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

اصطاد صيادون سعوديون تمساحا ضخما من إحدى بحيرات جنوب إفريقيا، وذلك بعد تتبعه بهدوء قبل إطلاق نيران الصيد عليه.

وقام الشبان بشواء التمساح وأكله، وذلك خلال رحلة “قنص” سفاري قاموا بها، ووثقوا ذلك بمقطع فيديو لعملية الصيد والشواء ثم الأكل.

وعلق ‏‫الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على هذا الموقف بقوله إن القول الراجح أن التمساح يُحرم أكله، مشيرًا إلى اختلاف العلماء في حكم أكله.

وأوضح الدكتور الخثلان، في تغريدة عبر حسابه بـ “تويتر” أن العلماء اختلفوا في حكم أكل التمساح، فمنهم من ذهب إلى حل أكله، وقالوا إنه حيوان بحري.

وأضاف: “القول الثاني أنه يحرم أكله، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأن له نابًا، فهو من الحيوانات المفترسة له ناب يفترس به الإنسان والحيوان”.

ورد الدكتور الخثلان على من يقول بجواز أكله معللاً بأنه حيوان بحري قائلاً: “هذا قول غير صحيح، فهو من الحيوانات البرمائية، وليس من الحيوانات البحرية”، مشيرًا إلى أن القول الراجح أن التمساح محرم، ويحرم أكله.

 

 

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