الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

اعتداء وحشي على مواطن سعودي في ماليزيا (فيديو وصور)

اعتداء وحشي على مواطن سعودي في ماليزيا (فيديو وصور)

العثور على طفلة أبها المفقودة بعد اختفاء غامض 

العثور على طفلة أبها المفقودة بعد اختفاء غامض 

بشرى سارة من «الخدمة المدنية».. 4 أيام إجازة متصلة بمناسبة اليوم الوطني

بشرى سارة من «الخدمة المدنية».. 4 أيام إجازة متصلة بمناسبة اليوم الوطني

رابط الاشتراك في «النقل المدرسي».. وتنبيه رسمي: استبعاد الطلاب غير المُسجلين

رابط الاشتراك في «النقل المدرسي».. وتنبيه رسمي: استبعاد الطلاب غير المُسجلين

«الخدمة المدنية» توضح أهداف «إدارة الأداء» في الجهات الحكومية

«الخدمة المدنية» توضح أهداف «إدارة الأداء» في الجهات الحكومية
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن إدارة الأداء في الجهات الحكومية تأتي تحفيزًا للجهود المقدمة، وللموظفين المميزين.

وأشارت الوزارة إلى أن قياس أداء الموظف بمعاييره وأسسه المحددة يأتي لتحقيق أهداف تطويرية وتحفيزية في بيئة العمل الحكومية.

وأضافت أن الهدف من إدارة الأداء في الجهات الحكومية هو رفع أداء موظفيها، وزيادة إنتاجيتهم، إلى جانب تحقيق عدد من الأهداف، منها ترسيخ منهج، يضمن ربط عملية قياس الأداء بمكافأة وتقدير الإنجازات والنتائج المتميزة، إضافة إلى تحسين وزيادة إنتاجية الموظف من خلال تقويم أداء ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الجهة الحكومية إلى تحقيقها، وتشجيع وتعزيز الإنجازات الفردية بما يحقق روح العمل الجماعي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بشرى سارة من «الخدمة المدنية».. 4 أيام إجازة متصلة بمناسبة اليوم الوطني

بشرى سارة من «الخدمة المدنية».. 4 أيام إجازة متصلة بمناسبة اليوم الوطني

موظف بـ«الأرصاد» يقرأ الأحوال الجوية وسط الأمطار في «منى».. والهيئة تعلق (فيديو)

موظف بـ«الأرصاد» يقرأ الأحوال الجوية وسط الأمطار في «منى».. والهيئة تعلق (فيديو)

«النيابة» توضح عقوبة المساس بإرادة موظفي الحج.. الغرامة والسجن 10 سنوات

«النيابة» توضح عقوبة المساس بإرادة موظفي الحج.. الغرامة والسجن 10 سنوات

مسافر يعرض «رشوة» على موظف بالجمارك مقابل إدخال ممنوعات.. كيف تصرف الموظف؟

مسافر يعرض «رشوة» على موظف بالجمارك مقابل إدخال ممنوعات.. كيف تصرف الموظف؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!
مقالات

غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!

المزيد
حج 1440هـ .. احترافية النجاح
مقالات

حج 1440هـ .. احترافية النجاح

المزيد
المملكة في خدمة الحجيج
مقالات

المملكة في خدمة الحجيج

المزيد
دموع حاج
تدوينات حرة

دموع حاج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>