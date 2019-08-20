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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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بالأسماء.. منح 22 مقيماً «ميدالية الاستحقاق» لتبرعهم بالدم 10 مرات

بالأسماء.. منح 22 مقيماً «ميدالية الاستحقاق» لتبرعهم بالدم 10 مرات
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تواصل – فريق التحرير:

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح 22 مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات، والمتبرعون هم:

همام محمد عبدالرزاق – سوري الجنسية.
أمين محمد نبيه والي – سوري الجنسية.
أحمد محمد زهد – فلسطيني الجنسية.
محمد زاهد عرب – سوري الجنسية.
محمد أحمد الصيعري – يمني الجنسية.
عمر صالح با مهدي – يمني الجنسية.
جهاد عبدالرحمن عبدالمولي – سوري الجنسية.
حسن ظهير ناصر – ميانماري الجنسية.
فيصل بشير واني – هندي الجنسية.
ياسر معروف العبادي – يمني الجنسية.
محمد علي زعرب – فلسطيني الجنسية.
بسام نصر إسماعيل – يمني الجنسية.
حسن صالح سلام – سوري الجنسية.
ساجد فائز محمد – سوري الجنسية.
محمد حفيظ بتهان – هندي الجنسية.
محمد علي محفوظ – مصري الجنسية.
عمر محمد صالح – أفغاني الجنسية.
عداي تركي مشعل – مقيم.
علاء نافع السبع – أردني الجنسية.
محمد إبراهيم محمد – مصري الجنسية.
حسن علي با عقيل – يمني الجنسية.
أيمن عبدالحميد فضل – مصري الجنسية.

 

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