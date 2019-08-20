بالأسماء.. منح 22 مقيماً «ميدالية الاستحقاق» لتبرعهم بالدم 10 مرات

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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح 22 مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات، والمتبرعون هم:

همام محمد عبدالرزاق – سوري الجنسية.

أمين محمد نبيه والي – سوري الجنسية.

أحمد محمد زهد – فلسطيني الجنسية.

محمد زاهد عرب – سوري الجنسية.

محمد أحمد الصيعري – يمني الجنسية.

عمر صالح با مهدي – يمني الجنسية.

جهاد عبدالرحمن عبدالمولي – سوري الجنسية.

حسن ظهير ناصر – ميانماري الجنسية.

فيصل بشير واني – هندي الجنسية.

ياسر معروف العبادي – يمني الجنسية.

محمد علي زعرب – فلسطيني الجنسية.

بسام نصر إسماعيل – يمني الجنسية.

حسن صالح سلام – سوري الجنسية.

ساجد فائز محمد – سوري الجنسية.

محمد حفيظ بتهان – هندي الجنسية.

محمد علي محفوظ – مصري الجنسية.

عمر محمد صالح – أفغاني الجنسية.

عداي تركي مشعل – مقيم.

علاء نافع السبع – أردني الجنسية.

محمد إبراهيم محمد – مصري الجنسية.

حسن علي با عقيل – يمني الجنسية.

أيمن عبدالحميد فضل – مصري الجنسية.