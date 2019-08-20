تعميم عاجل من «الغذاء والدواء» لمواجهة نقص الأدوية

تواصل – فريق التحرير:

أرسلت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تعميما لكافة مقدمي الرعاية الصحية والصيدليات والممارسين الصحيين في مناطق المملكة، دعتهم خلاله، إلى سرعة الإبلاغ عن حدوث أو توقع عدم توفر أي نوع من الأدوية المسجلة؛ وذلك عبر نظام “تيقظ”.

وأوضحت “الهيئة” أن معرفتها بهذه المعلومات يساعدها مع شركائها من الجهات الصحية في منع حدوث عدم توفر الأدوية، أو توقع نقص مخزونها في فترات معينة ثم العمل على توفيره من خلال طلب كميات جديدة قبل نفاد مخزون الأدوية في الجهات الصحية ولدى مقدمي خدمات الرعاية الصحية والصيدليات؛ وذلك لارتباط عمليات تصنيع وشحن الأدوية وتجهيزها بعدد من الإجراءات الإدارية والمخبرية التي قد تُطيل فترة توريده.

ويستهدف النظام، الذي انطلق مؤخرا، تمكين كافة شركاء الهيئة -من الأفراد أو المؤسسات- من تقديم بلاغات حول مدى توفر الأدوية، أو قُرب نفادها من المخزون، أو عدم التزام الوكلاء بالتوريد في الوقت المحدد، أو اعتذار الوكلاء عن توفير الأدوية المسجلة.

وقالت: خدمة “تيقظ” تتيح للممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية والأفراد -إضافة إلى الإبلاغ عن حالات عدم توفر الأدوية- الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية، والإبلاغ عن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل، وعن حالات التسمم الغذائي، وعن وجود خلل في الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأضافت “الغذاء والدواء”: يمكن الوصول لها من خلال عنوانها الرقمي (هنا)، أو من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء.