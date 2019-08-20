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الإهمال في «نظافة المسجد» يغلق محطتي وقود بالخفجي

الإهمال في «نظافة المسجد» يغلق محطتي وقود بالخفجي
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تواصل – واس:

أغلقت بلدية محافظة الخفجي محطتي وقود بشكل جزئي، لعدم تقيدهما بنظافة المنافع الخدمية للمحطة “المسجد ودورات المياه”، وذلك ضمن حملة تنفذها “البلدية” حالياً على عدد من محطات الوقود على الطريق الإقليمي.

وقال رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني؛ إن لجنة محطات الوقود على الطرق الإقليمية تنفّذ الحملة للتأكيد على محطات الوقود ومدى تطبيقها لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبيناً أنه نتج عن هذه الحملة إغلاق جزئي لبعض محطات الوقود، وذلك لعدم تطبيق الأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تطوير ورفع مستوى محطات الوقود.

ولفت إلى أن هذه الحملة نتج عنها إغلاق جزئي للمحطتين، حيث تم إغلاق بعض مضخات الوقود بنسبة 50 % إلى 80 %، مع إلزامهم بالتقيد بنظافة المنافع الخدمية للمحطة “المسجد ودورات المياه”، وذلك استناداً للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة بناءً على الأنظمة والتعليمات.

وأكد المهندس الحميداني؛ ضرورة التقيد بما ورد بلائحة محطات الوقود وتصحيح أوضاع هذه المحطات وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تطوير ورفع مستوى محطات الوقود.

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