الإطاحة بتنظيم إجرامي امتهن سرقة المحال التجارية والمركبات بجدة

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صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، فقد تم الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحلات التجارية والمركبات بمحافظة جدة.

وأكد أنه تم القبض على عناصره، وهما مواطن و مقيم من الجنسية الفلسطينية، في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم جرائم سرقة من محلات تجارية وسرقة مركبات بمحافظة جدة.

وبمباشرة إجراءات الإستدلال الأولية بحقهما أقرا بارتكاب عدد 30 سرقة من محلات تجارية وسرقة عدد 5 مركبات، بالإضافة لسرقة لوحات مركبات، وجرى إيقافهما وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما.