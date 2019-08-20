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اعتداء وحشي على مواطن سعودي في ماليزيا (فيديو وصور)

اعتداء وحشي على مواطن سعودي في ماليزيا (فيديو وصور)
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تواصل – فريق التحرير:

حادثة مؤسفة تعرَّض لها مواطن سعودي في ماليزيا حين كان يصطحب أسرته للسياحة.

وأوضحت مصادر أن المواطن محمد الحريري كان في رحلة سياحية مع أسرته، حيث تعرض لاعتداء وحشي من قبل شخص يعتقد أنه من جنسية عربية، وأسفر الاعتداء عن إصابته بجروح بليغة في الوجه.

وتداول نشطاء صوراً ومقاطع فيديو للحادثة، وأكد مغردون أن الجاني استخدم طبقاً مكسوراً في الاعتداء ثم لاذ بالفرار، فيما أكدت مصادر أن السلطات الماليزية أطاحت به.

وبث المواطن لاحقاً مقطع فيديو يُطمئن فيه المتابعين عن حالته، مؤكداً أنه بخير، فيما قالت المصادر إن السفارة كلفت محامياً لمتابعة القضية مع السلطات الماليزية، ووجهت برعاية المواطن وأسرته حتى العودة إلى المملكة.

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