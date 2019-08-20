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6 قتلى جراء قصف جوي روسي استهدف ريف إدلب الجنوبي

6 قتلى جراء قصف جوي روسي استهدف ريف إدلب الجنوبي
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تواصل – واس:

قتل 6 أشخاص جراء قصف جوي روسي استهدف ريف إدلب الجنوبي في سوريا، أمس، فيما ألقى الطيران المروحي السوري 9 براميل متفجرة على موقعين بجنوب إدلب، ونفذت طائرات النظام الروسي الحربية أكثر من 30 غارة جوية على عدة مواقع بريف إدلب الجنوبي.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات روسية شنت، من بعد منتصف الليلة الماضية، ما لا يقل عن 12 غارة جوية استهدفت بها مواقع في الغدقة ومعرة النعمان ودير شرقي والتمانعة وحيش وكفرنبل السورية، بينما استهدفت قوات النظام السوري بعشرات القذائف الصاروخية مناطق بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، إضافة إلى جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

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