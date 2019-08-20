«تيقظ».. دعوة من «الغذاء والدواء» للإبلاغ عن نقص الأدوية

تواصل- الرياض:

طلبت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من مقدمي الرعاية الصحية والصيدليات والممارسين الصحيين في مناطق المملكة، سرعة الإبلاغ عن حدوث أو توقع عدم توفر أي نوع من الأدوية المسجلة؛ وذلك عن طريق نظام “تيقظ”.

وأوضحت الهيئة في تعميم أن النظام، الذي انطلق مؤخراً، يستهدف تمكين كافة شركائها -من الأفراد أو المؤسسات- لتقديم بلاغات حول مدى توفر الأدوية، أو قُرب نفادها من المخزون، أو عدم التزام الوكلاء بالتوريد في الوقت المحدد، أو اعتذار الوكلاء عن توفير الأدوية المسجلة.

وأوضحت الغذاء والدواء أن معرفتها بهذه المعلومات يساعدها مع شركائها من الجهات الصحية في منع حدوث عدم توفر الأدوية، أو توقع نقص مخزونها في فترات معينة ثم العمل على توفيره من خلال طلب كميات جديدة قبل نفاد مخزون الأدوية في الجهات الصحية ولدى مقدمي خدمات الرعاية الصحية والصيدليات؛ وذلك لارتباط عمليات تصنيع وشحن الأدوية وتجهيزها بعدد من الإجراءات الإدارية والمخبرية التي قد تُطيل فترة توريده.

وأشارت إلى أن خدمة “تيقظ” تتيح للممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية والأفراد -إضافة إلى الإبلاغ عن حالات عدم توفر الأدوية- الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية، والإبلاغ عن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل، وعن حالات التسمم الغذائي، وعن وجود خلل في الأجهزة والمستلزمات الطبية.