سقوط أعمدة كهربائية جراء الرياح في الليث.. وانقطاع التيار عن 15 قرية

تواصل- الرياض:

وجهت شركة الكهرباء تحذيراً لعابري الطرق في مراكز الليث وذلك إثر سقوط عدد من الأعمدة الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي عن 15 قرية بسبب الرياح الشديدة.

من جانبه أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية «911» سقوط 29 عموداً لتوزيع الكهرباء في المحافظة، مشيراً إلى تلقيه بلاغات عدة عن انقطاع التيار الكهربائي في كل من (الوسقة والشواق والحراتيم والرويس والحسانية وسلم الزواهر)، وأجزاء من الشاقة الشمالية والجنوبية التابعة لمحافظة الليث؛ وذلك بسبب الرياح الشديدة المثيرة للأتربة التي شهدتها المحافظة، مؤكدًا إحالة البلاغات لشركة الكهرباء، ويجري العمل على إعادة التيار الكهربائي لوضعه الطبيعي.

وأشار عدد من المواطنين إلى أن انقطاع الكهرباء عن محطات البنزين عطل المسافرين وتسبب في بقاء الكثير منهم على الطريق لتزويدهم بالوقود، لافتين إلى عودة التيار الكهربائي في بعض المناطق. حسب” عكاظ”.