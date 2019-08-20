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تعرف على ميزات وسعر هاتف موتورولا الجديد «One Action»
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تواصل- وكالات:

أعلنت شركة موتورولا عن إطلاق هاتفها  الجديد، الذي يتيح إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بوضع كاميرا الأكشن وبالوضع الأفقي دائماً، بسعر 287 دولاراً أمريكيًّا.

وقالت الشركة الأمريكية إن الهاتف الذكي الجديد مزود بكاميرا فيديو واسعة الزاوية 117 درجة مع مثبت للصورة، ويتم تسجيل مقاطع الفيديو في الوضع الأفقي، حتى إذا كان المستخدم يحمل الهاتف في الوضع الرأسي.

ويمتاز الهاتف بأنه محمي ضد الغبار ورذاذ الماء. وعلى صعيد الجوانب التقنية يعتبر الهاتف بمثابة نسخة مخفضة من جهاز موتورولا One Vision، حيث إنه يأتي بكاميرا أقل من حيث دقة الوضوح مع الاعتماد على اللدائن البلاستيكية بدلا من الزجاج في تصنيع الجانب الخلفي من الجهاز.

ويشتمل هاتف موتورولا الجديد على شاشة قياس 3ر6 بوصة وبدقة 1080 x 2520 بيكسل، ويعتمد على نظام تشغيل أندرويد 9 (Pie) ومعالج ثماني النوى وبطارية سعة 3500 مللي أمبير ساعة، بالإضافة إلى العديد من التقنيات المتطورة مثل بلوتوث 5.0 وتقنية اتصالات المجال القريب NFC.

وتروج الشركة الأمريكية لهاتفها الذكي الجديد من خلال كاميرا رئيسية بدقة 12 ميغابيكسل مع مستشعر مع عدسة أخرى لتأثيرات العمق بدقة 5 ميغابيكسل، ويتم تحسين الصورة وإجراء إعدادات المشهد عن طريق الذكاء الاصطناعي، ويزخر هاتف موتورولا بذاكرة داخلية UFS سعة 128 غيغابايت لتخزين الصور والموسيقى والتطبيقات.

وتهدف الشركة الأمريكية من خلال سلسلة الهواتف الذكية One إلى تلبية متطلبات الشباب، حيث تأتي هذه الأجهزة بشاشة بدون حواف تقريبا بتنسيق 21:9، مع دمج الكاميرا الأمامية في الشاشة وألوان جذابة، ومن خلال المشاركة في برنامج غوغل أندرويد One سيتم إمداد هذه الموديلات بالبرامج الجديدة والتحديثات لمدة عامين على الأقل.

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