إنذار نهائي لمقاول في عسير.. والبدء بسحب مشروع آخر

تواصل – محمد واص:

تفقّد فرع وزارة النقل بمنطقة عسير سير العمل بمشاريع الطرق، حيث قام المدير العام بالمنطقة المهندس مطلق الشراري يرافقه عدد من مديري الإدارات الفنية بالشخوص على مشاريع طريق الرديف الشمالي ورصد خلال الجولة عدد من الملاحظات منها تأخر سير العمل بأحد المشاريع.

وتم على ضوء ذلك إنذار المقاول إنذاراً نهائياً سيتم بعده البدء بإجراءات السحب بينما بدأت إجراءات السحب لأحد المشاريع بعد استنفاد المقاول جميع الفرص التي أتيحت له.

وأشار المهندس الشراري أن وزارة النقل بتوجيه من الدكتور نبيل العامودي وزير النقل ومتابعة نائبه لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي لن تتردد في سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين حسب العقود المبرمة معهم.