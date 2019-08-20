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4600 فرصة تدريبية لخريجي الجامعات ضمن برنامج «تمهير»

4600 فرصة تدريبية لخريجي الجامعات ضمن برنامج «تمهير»
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تواصل- واس:

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن توفر 4608 فرص تدريبية لخريجي وخريجات الجامعات من حملة درجة البكالوريوس فأعلى ضمن برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، داعيًا الخريجين والخريجات للاستفادة من تلك الفرص، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.

وأسهم البرنامج في تدريب عدد من خريجي وخريجات الجامعات في 1820 منشأة مشاركة في البرنامج، حيث يحصل المتدربين والمتدربات على مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، مقدمة من الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويشترط برنامج “تمهير” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من برنامج “تمهير”، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط: www.taqat.sa/tamheer.

ويأتي برنامج “تمهير” إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18 / 8 / 1437 هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

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