وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة.. بالنقل من جهات حكومية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر 23 وظيفة شاغرة للرجال في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي في الطائف وذلك عن طريق نقل الخدمات من جهات حكومية.

وأوضحت الكلية أن إرسال طلبات الوظائف سيكون على الإيميل ، بصيغة PDF، وأن موعد التقديم يبدأ من يوم الأحد 17/ 12/ 1440هـ ويستمر حتى نهاية يوم الخميس 27/ 12/ 1440هـ.

وأشارت إلى أن شغل الوظائف يكون عن طريق نقل الخدمات من جهات حكومية أخرى، وأن يكون المتقدم يشغل حالياً نفس الوظيفة والمرتبة المعلن عنها، كما يلتزم المتقدم بإكمال مسوغات نقله في حال الموافقة خلال 15 يوماً.

الشروط والمتطلبات: 1- صورة من الهوية الوطنية للمتقدم 2- السيرة الذاتية. 3- بيان خدمة لطالب النقل. 4- صورة من المؤهل العلمي والدورات والخبرات العملية المناسبة لشغل الوظيفة المراد النقل عليها. 5- يجب أن يكون المتقدم يشغل حالياً نفس الوظيفة والمرتبة المعلن عنها. 6- يلتزم المتقدم بإكمال مسوغات نقله في حال الموافقة خلال 15 يوماً.

الوظائف: