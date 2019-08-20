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إليك 10 فوائد وأسباب رائعة تدفعك لتناول الجوز.. ضروري للصحة

إليك 10 فوائد وأسباب رائعة تدفعك لتناول الجوز.. ضروري للصحة
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تواصل- وكالات:

أكدت دراسة حديثة أن الجوز من أكثر المكسرات فائدة للجسم، ويساعد بشكل كبير في تحسن صحة الجسم وينبغي إضافة بضع حبات منه إلى الطعام يومياً.

وهنا نستعرض أهم فوائد أكل الجوز بانتظام:

* يساعد الجوز على ضبط الشهية ونجاح محاولات التخسيس لأنه غني بالمغذيات ويحقّق الإحساس بالشبع.

* يحتوي الجوز على مغذيات دقيقة تساعد على انضباط إيقاع الساعة البيولوجية والنعاس ليلاً والاستيقاظ صباحاً.

* يحتوي الجوز على توليفة من الفيتامينات والدهون التي تعزّز صحة الشعر وتحفّز نموه.

* الجوز من الأطعمة الصديقة للقلب بفض دهون أوميغا3 التي يشتهر بها.

* أكل الجوز من أدوات الوقاية من السكري.

* تناول الجوز بانتظام يمنح البشرة لمعاناً وبريقاً، ويحمي أنسجتها من التلف لأنه غني بمضادات الأكسدة.

* الجوز طعام مهم أثناء الحمل، فهو يدعم مناعة الأم، ويوفر الدهون الصحية والفيتامينات التي تساهم في نمو الجنين.

* تناول الجوز يومياً يخفّف أعراض الاكتئاب.

* من فوائد أكل الجوز أنه يحسن صحة الحيوانات المنوية وبالتالي خصوبة الرجل.

* أكل الجوز بانتظام يحمي من الأمراض المزمنة والقاتلة كالسرطان.

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