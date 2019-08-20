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تأخر إصدار التأشيرات الجديدة للعمالة الإثيوبية.. لهذه الأسباب

تأخر إصدار التأشيرات الجديدة للعمالة الإثيوبية.. لهذه الأسباب
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تواصل- الرياض:

قالت مصادر: إن بوابة “مساند” الإلكترونية رأت أن تتريث في إصدار التأشيرات الجديدة للعمالة المنزلية الإثيوبية حتى الانتهاء من التأشيرات القديمة البالغة 15 – 20 ألف تأشيرة، واعتبرته وسيلة لجسّ النبض في الآليات المتبعة لدى السلطات الإثيوبية.

وأضافت المصادر أن هذا القرار جاء من الجهات المعنية في المملكة وهو بمثابة اختبار للثقة والتعرف على مدى التزام إثيوبيا بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وعدم اتخاذها خطوات سلبية يسهم في بروز بعض المشكلات.

وأشارت المصادر إلى أن التأخر في إصدار التأشيرات الجديدة من الممكن أن يكون بسبب احتمالات أخرى منها الإجراءات التقنية، وإجازة عيد الأضحى، مؤكدة أن مكاتب الاستقدام الوطنية انتهت من التعاقد مع مكاتب التعاقدات الإثيوبية قبل أكثر من عام، التي تتراوح فاتورة استقدامها بين 8-10 آلاف ريال. حسب ” عكاظ”.

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