مواطنة تنجب 5 توائم في الأحساء

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أنجبت مواطنة في الأحساء (5) توائم حيث تم تنويمها في مستشفى الولادة والأطفال تحت الملاحظة لمدة أسبوع، جرى خلاله عدة اجتماعات تحضيرية بين الفرق الطبية المختصة لضمان حسن سير العملية وسلامة الأم والمواليد الجدد.

وأنجبت الأم عدد 3 مواليد ذكور و2 إناث، بعد أسبوع حملها الثلاثين من خلال عملية ولادة قيصرية شارك فيها فريق طبيّ مكوّن من (13) طبيباً من قسمَي النساء والحضانة، و(45) مختصاً من الكادر الفني.

وتتمتع الأم وأطفالها حالياً بصحة جيدة ولله الحمد حيث تراوحت أوزان المواليد بين 1000 و 1195 غراماً، وتتم متابعة حالتهم ووضعهم الصحي حالياً في قسم العناية لحديثي الولادة حتى خروجهم من المستشفى.