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والد الطفل المختطف بالقصيم يتحدث لأول مرة بعد استعادة «رضيعه» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نفى والد الطفل الرضيع الذي تعرض للاختطاف من داخل إحدى المستشفيات في بريدة بمنطقة القصيم وجود أي خلافات زوجية أو عائلية.

وقال والد الطفل، في أول ظهور إعلامي له ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “لا أعرف الخاطفة ولا توجد خلافات زوجية أو أسرية بين العائلتين، كما زعمت بعض المواقع”.

يذكر أن المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم صرح أول أمس أنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بتاريخ 1440/12/15 عن فقدان طفل رضيع من داخل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور على الطفل وإعادته إلى المستشفى، والتوصل إلى المتهمة بهذه الجريمة، وتبين أنها مواطنة في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

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