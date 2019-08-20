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23 وظيفة بكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بالطائف.. الشروط ورابط التقديم

23 وظيفة بكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بالطائف.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بالطائف، اليوم الإثنين، عن توفّر 23 وظيفة للرجال عن طريق نقل الخدمات من جهات حكومية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 17/12/1440 هـ إلى نهاية الخميس 27/12/1440هـ.

وأوضحت الكلية أن الوظائف المتاحة على النحو التالي: “مدير شئون الموظفين، محاسب، مهندس حاسب آلي مشرف، مصمم برامج أول، أخصائي شئون موظفين، مدقق شئون موظفين، باحث ميزانية، مدقق حسابات، مأمور مشتريات، كاتب، ناسخ آلة وغيرها من الوظائف”.

واشتطرت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي عدة شروط ومتطلبات للقبول، منها: صورة من الهوية الوطنية للمتقدم، السيرة الذاتية، بيان خدمة لطالب النقل، على أن يكون المتقدم يشغل حالياً نفس الوظيفة والمرتبة المعلن عنها، ويلتزم بإكمال مسوغات نقله في حال الموافقة خلال 15 يوماً، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف من (هـنـا).

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