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مفاجأة في واقعة سرقة 45 «مكيف» من داخل مدرسة بـ «المهد»

مفاجأة في واقعة سرقة 45 «مكيف» من داخل مدرسة بـ «المهد»
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تواصل – فريق التحرير:

علق المتحدث الرسمي لتعليم المهد، عايض الوسمي، اليوم الاثنين، على واقعة سرقة 45 مكيفا من داخل إحدى المدارس بمحافظة المهد.

وقال الوسمي إن مدرسة عمر بن الخطاب بالمحافظة، والذي تعرضت مكيفاته للسرقة، لا تزال في عهدة المقاول، ولم يتم تسليمها للإدارة بعد.

وأضاف أن المبنى بتلك الحالة هو خارج نطاق مسؤولية الإدارة، وأن حادثة السرقة لدى الجهات الأمنية بالمحافظة.

يذكر أن مجهولين نهبوا 45 مكيف أسبيلت من مبنى مدرسة عمر بن الخطاب بمهد الذهب، والتي تقارب قيمتها الربع مليون ريال، وتم إبلاغ الجهات الأمنية حينها بالحادثة، والتي فتحت بدورها تحقيقاً في القضية، وشرعت في تتبع الجناة، حيث عثر على عدد من المسروقات في أحد الأودية.

وفي سياق متصل عثر مواطن على عدد من المكيفات ملقاة على قارعة الطريق خارج محافظة المهد، ليقوم فورا بإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الموقع.

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