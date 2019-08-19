«الأرصاد»: سحب رعدية وموجة غبار تحجب الرؤية الأفقية في 3 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، أهالي مناطق مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وحائل، من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن مكة المكرّمة وحائل تشهدان حالة من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة في مكة المكرّمة، كلاً من الجموم والعاصمة المقدّسة والقنفذة والكامل والليث، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

بينما تتعرض المدينة المنوّرة لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر حتى الثامنة مساء.